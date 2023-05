Få det sexede look som Kim Kardashian, Zendaya og Megan Fox rocker på den røde løber

Når du lige er trådt ud af badet og håret stadig drypper, så er det måske ikke tidspunktet, hvor du ville have mest lyst til at gå direkte ud på en rød løber. De store modehuse og allerstørste celebrities er dog uenige. Her er det drivvåde look netop et af dem, som der stræbes ivrigt efter at opnå.

Det såkaldte 'wet look' har været en aktuel trend siden 50’erne, hvor særligt mændene begyndte at polere deres manker med produkter, som efterlod et olieret, blankt udseende. Nu – mere end 70 år senere – er det bestemt ikke blevet mindre populært. Overalt i gadebilledet ser vi frisurer såsom en sleek bun eller hestehale, hvor håret er blevet børstet stramt tilbage og forseglet med hårgel, der giver et skinnende udtryk.

Særligt i 2022 dominerede 'the wet look' modescenen og blev set på catwalken hos brands som Fendi, Ambush, Balenciaga blandt mange andre. Hårstylisten Cyndia Harvey gik også all in på det våde look da Giambarrista Valli sendte modeller ned ad catwalken til deres AW-show. Her lignede det, at modellernes hår var drivvådt.