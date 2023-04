Foråret kalder på flade sko

Det er selvsagt at sneakers aldrig forlader modebilledet – og gudskelov for det. De er behagelige, og de tilføjer en helt bestemt coolness til et outfit. De høje hæle er en anden tidsløs (men knap så behagelig) sko, som man typisk tyr til, når looket øjeblikkeligt skal løftes – og dette ændrer sig nok aldrig. Men hvad hvis man kan få en mellemting? Hvis de sædvanlige sneakers bliver lidt for kedelige, og de syv-centimeters stiletter ikke fungerer på en mandag, så findes der et perfekte alternativ: Flade sko.

Og vi snakker ikke om en hvilken som helst flad sko, men den slags flade sko, der besidder kondiskoens komfort og stilettens preppiness – best of both worlds, om man vil. Denne hybride form for flade sko er nemlig ret nem at spotte i gadebilledet for tiden – kig med nedenunder hvor vi har fundet et par fine looks med flade sko, som du kan drage inspiration fra. Og nederst i artiklen finder du også et shopping-galleri med 12 fine og flade sko.