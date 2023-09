Fra catwalken i New York til dit garderobeskab på få dage

COS har netop præsenteret deres Fall/Winter 2023-kollektion ved et stort anlagt show under New York Fashion Week. Costume var naturligvis med på første række.

Hvor de fleste andre modehuse viser deres Spring/Summer 2024-kollektioner under ‘fashion month’ i september (modeugerne i New York, London, Milano & Paris – som er i fuld gang), valgte COS at vise en ‘se now, buy now-kollektion’ og på den måde føje til den Fall/Winter-kollektion, som allerede er i butikkerne og på COS.com. De smukke tilføjelser kalder COS for atelier-kollektionen, og den kommer i butikkerne om præcis en måned; d. 20. oktober.

Ingen forstår at levere tidløse klassikere som COS. De fleste gæster hviskede med hinanden under showet om alle de mange smukke pieces, vi hver især drømte om at hoppe i med det samme.

Her kan du se vores favorit-looks og den taske, du allerede kan få fingrene i nu.