Frakken du skal ønske dig lige nu

Vi kan alle blive fristede til at flytte ind i en hyggelig dunsag, når den første sne falder. Det bliver dog ikke denne vinter, hvor der er gode muligheder for at bytte de (til tider) lidt for store dunjakker ud med laaaaange uldfrakker.

En uldfrakke er et mere raffineret valg - uanset om du er til en oversize udgave eller en figursyet. Fælles for dem alle er, at de tilfører lidt drama til din garderobe, især når designeren leger med proportioner som hos Saint Laurent.

Vi anbefaler, at du bygger dit outfit med en uldfrakke på toppen op ud fra layering-konceptet: en sweater, en blazer og derefter en frakke udover - ready to go.