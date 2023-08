"Opskriften på hatten her er dedikeret til min veninde Agnes. Kvinden med de tusinde hatte. Siden starten af mit hækleeventyr har det været et mål for mig at hækle en hat til Agnes. Men hatte er svære, de er rigtig svære. Der findes ikke ret mange opskrifter på hatte, og derfor ville jeg designe en selv. Undervejs fandt jeg ud af, hvor svært det er med de rigtige indtagninger og udtagninger at forme en hat, der er smuk og sidder godt. Så det er nok ikke overraskende, at det har været lidt af en prøvelse."

"Jeg har afleveret den ene hat efter den anden til Agnes, og de har været gode, men de har ikke været perfekte. Alligevel har Agnes brugt dem – og endda med et smil på læben. For en hat er jo en hat. Imens har jeg kæmpet for at knække koden og få hattefetichistens øjne til at lyse op. Endelig er det sket. Jeg har knækket koden og fundet formen. Så værsgo, Agnes, her er opskriften på den perfekte hat."