Her er de 3 bedste vintagebutikker i Århus

Under navnet Mö og Flös byder Kirkens Korshærs Genbrug i Aarhus på en kollektion skabt udelukkende af vintage-items. Det fine er, at der altid er nye sager at blive forelsket i - og ikke mindst, at menneskene bag symaskinerne er virkelig dygtige til at afkode tidens tendenser.

Adresse: Vestergade 37, 8000 Århus C

