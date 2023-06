Highlights fra Max Maras spektakulære Resort S24-show

Stockholms rådhus var centrum for et spektakulært mode-moment da Max Mara i går løftede sløret for deres Resort S24-kollektion. Store profiler fra hele verden var mødt op – heriblandt Lily Collins, Demi Moore, Amy Adams og Nicky Hilton. Vi har samlet de ypperste highlights fra showet til dig lige her.