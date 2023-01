Hollywood-eliten bekræfter elefanthuens tilbagevenden

På gaden går voksne mennesker i det, man ellers var overbevist om lå som et fjernt minde fra barndommen; nemlig elefanthuen – også kaldet en balaclava. Denne type hue er praktisk til det danske vejr, da den både dækker hoved og hals. Udover at holde dig varm, er elefanthuen også blevet et statement-piece, som bruges til at løfte et outfit.

Modehuse (som Coperni, Gucci og Loewe) har taget ideen om elefanthuen til sig, og derfor var AW22-kollektionerne spækket med den populære hovedbeklædning. Celebrities bliver også spottet i huen – både på catwalken og i privaten. Supermodel, Kate Moss, har også erklæret, at hun er træt af hatte, men at hun finder balaclavas "amazing".