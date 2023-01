Indkøber: Her kan du få fingrene i den ellers udsolgte taske

Kristian Lings er indkøber hos Magasin, hvor han står for at købe tasker, tørklæder, hatte, sokker og briller til kvinder. Kristian Lings har en baggrund som moderedaktør, stylist og radiovært – ja bare kald ham en altmuligmand – og selvom han har beskæftiget sig med lidt af det hele, har han en stor passion for fashion, og ved hvad der gemmer sig på alle hylder i Magasins accessorie-afdeling.

Hvilke 4 items har du glædet dig aller mest til skulle komme i jeres butik og hvorfor?

"Denne sæson er særlig for Magasin du Nord, da det er her, vi igen præsenterer hele Danmark og Sverige for vores ikoniske læderhandsker, der har varmet alverdens hænder i flere år, end du og jeg har levet. I år har jeg designet den i to ekstra længder – en til albuen og en over så vi kan få lidt demokratisk luksus ind i hverdagsgarderoben. Jeg fortryder inderligt, at jeg ikke fik dem produceret i en størrelse jeg selv kunne passe, så jeg også kunne være smart med de smarte. Vi lancerer også Diesel’s 1DR taske, der var blandt de mest søgte items i år. Kvadratisk, praktisk og god."

"Vi har også åbnet op med Bon Dep, hvis originale Liberty-stoffer gør mig blød om knæene. Sidst men ikke mindst er min første Magasin du Nord-bæltekollektion lige på trapperne, hvor et helt særligt 00’er bælte med et aflangt bæltespænde skal pryde mine baggy jeans."