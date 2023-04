Inspiration: Sådan kan du style dit bælte på nye måder

Bælter kommer i mange former og farver, og de bliver også brugt til forskellige formål. Den klassiske idé om bæltet som en accessory, der kan holde bukserne oppe om livet, er fortid. Bæltet bliver brugt på nye kreative måder og har i den forbindelse fået flere funktioner i din garderobe. Brug dem eksempelvis til at definere din taljer udover en blazer eller anvend dem som et cool statement bælte, der hænger løst om hofterne.