24 timer med Ganni: Kom eksklusivt hjem til parret bag succesen

Det er lidt mere end et år siden, ægteparret Nicolaj og Ditte Reffstrup solgte 51 procent af Ganni. Den virksomhed, de for ti år siden startede op som et lillebitte firma i et hjørne af en lejlighed, og som de siden forvandlede til en af dansk modes største succeser. Ganni har i dag 21 egne forretninger og sælges i over 400 butikker verden over. Hos Liberty London og Matches Fashion, Net-a-porter.com og Galeries Lafayette.

Med salget af succesvirksomheden – for et svimlende millionbeløb – og en ny CEO for bordenden kunne man nemt få den tanke, at parret Reffstrup har sænket farten. At de som minimum må være i færd med at tage tilløb til at hvile på den betydelige bunke laurbær, de har samlet under sig. Men det er ikke tilfældet.

Ditte har stadig det endelige ord i alle Gannis designtiltag. Hvert et print og snit skal forbi hendes blik og vendes i hendes hænder, før de lander på runways og i butikker. Og Nicolaj, der ellers har kunnet afhænde en del af sine ansvarsområder som administrerende direktør, har bare kastet sig over nye: CSR, Tech og udviklingen af tøjvirksomhedens bæredygtige profil. Ugens første morgenmøde på Gannis hovedkvarter i indre by venter. Fittings, kollektionsprøver og skype-konferencer med udenlandske filialer er linet op i parrets tætpakkede kalender.