3 influencers du skal kende

ANNA MARIA MUNKHOLM

"Mit navn er Anna Maria, og jeg er 23 år gammel. Til dagligt læser jeg til pædagog på Københavns Professionshøjskole. Udover det, bruger jeg al min kærlighed på min profil på instagram.

Jeg startede med at dele ud af mit liv og tanker, da jeg droppede ud af sygeplejerskestudiet, hvilket efterlod mig med følelsen af at være forvirret og fortvivlet om min vej her i livet. Det er svært at være ung, og det kan være svært at bryde en norm i en verden, hvor mennesker følger strømmen. Lige netop den følelse skulle andre ikke stå med helt alene. Det er mere end okay at stoppe op og droppe ud eller gøre noget andet, end det du først havde antaget, var det 'rigtige'."

"På min profil @Annammunkholm dyrker jeg egenomsorg i fineste forstand. Egenomsorg kommer i alle former, farver og slags. Det er dermed op til dig selv at vælge det rette rum til selvkærlige handlinger i en travl hverdag. Jeg ønsker at være med til at inspirere og motivere, så at alle føler at livet er fantastisk. For det er det!"