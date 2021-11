Venuseffektens karakterer inkluderer både Liv, som kommer ud på en personlig rejse, hvor hun skal lære at elske sig selv, og Andrea, som i højere grad hviler i sig selv. Accept af forskelligheder og selvkærlighed er blot nogle af de emner, som bliver taget op i Venuseffekten – uanset hvem man er.

Det er en vigtig pointe for Anna Emma Haudal. Og det var det også, da hun fik at vide undervejs i arbejdet med filmen, at karakteren Andrea ikke helt passede ind i fortællingen, fordi hun var 'for meget', hvilket fik hende til at udbryde: 'Der skal også være plads til dem, der er alt for meget!'

"Andrea er en karakter, som har en vildskab og maskulinitet i sit væsen. Det er meget sjældent, at der er plads til den slags kvinder, men der er masser af dem – de bliver bare ikke repræsenteret i film. Jeg oplevede blandt andet, at når konsulenter kom ind og så filmen, og de skulle give feedback, så syntes de, at Andrea var alt for meget. Men det er jo præcis det, vi skal lære at elske ved hinanden," siger Anna Emma Haudal.

Hun erkender dog også, at selvom hendes ønske er, at folk skal gå fra biografen efter hendes film og elske sig selv bare en my mere, så er det langt nemmere sagt end gjort.

"For rigtig mange mennesker er noget af det sværeste at kunne lide sig selv og føle sig god nok. Der er ingen, som kan elske sig selv 24 timer i døgnet, men vi kan i det mindste prøve at gøre det 20 procent af dagen,” siger hun.