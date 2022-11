Bag filteret: Celine Nordal

Hvis du kunne drikke kaffe med én person hvem skulle det så være:

Helmut Newton! Han var vanvittigt dygtig og formåede at fange nogle helt sindssyge billeder. Jeg gad virkelig godt at få nogle af hans historier om dengang, han fik sine billeder i Vogue, og hvordan hans kreative hjerne og proces fungerede. Hans indstilling til livet og hans frygtløshed i forhold til at stole på sine egne evner og blik.

Hvem/hvad inspirere dig: Uden tvivl Emilie Helmstedt. Da jeg var 18 år brugte jeg en hel sommer som PR-assistent i Helmstedt, og det var fantastisk. Emilie er inspirerende på en meget speciel måde, fordi hun ikke bare skaber helt vidunderlige kreationer, men også lever i sit eget kreative univers. Der er ikke så meget fis med hende, hun tager tingene som de kommer, og skaber lige præcis, som hun ønsker det. Det har påvirket mig meget og har været med til at danne mig som kommende designer. Det handler om at leve i en kreativ boble uden så mange påvirkninger fra andre. Det er sådan, man skaber originale ideer og kreationer.

Din guilty pleasure: Jeg rykker rundt i min lejlighed som en vanvittig. Der går sjældent mere end et par uger, før jeg har fået en ny vild idé til, hvordan der skal indrettes eller males. I skrivende stund sidder jeg i min mini-lejlighed med lyserøde trægulve og overvejer at male dem hvide. Jeg elsker projekter og kan bruge flere timer på at ændre alt for at gøre det igen om to uger.

Hvornår var du sidst modig og hvorfor: Modig er ikke som sådan et ord, der definerer mig som person. Jeg er faktisk utrolig bange for de fleste basale ting såsom fugle, mørke og min vaskekælder. Meeeen, hvis jeg SKULLE sige noget, så vil jeg gerne give mig selv et klap på skulderen for at flytte til København som 20-årig uden at kende nogen. Jeg kommer oprindeligt fra Falster, men har altid hørt mest til i København, så da jeg færdiggjorde handelsskolen, havde jeg dårligt fået studenterhue på, før at jeg stod med en nøgle til min første lejlighed på Sankt Hans torv, ha-ha. Selvfølgelig med en fremmed pige fra Nordsjælland, jeg havde fundet på Facebook! Livet handler om at tage chancer - og det gør jeg!