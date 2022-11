Bag filteret: Katarina Krebs

Alder: Jeg er 24 år gammel

Bopæl: Jeg bor på Nørrebro med min kæreste og har boet her i lidt over 4 år.

Job/studie/beskæftigelse: Jeg blev færdig med min bachelor i Markeds- og Kulturanalyse i sommer.

1 fun-fact om dig: Jeg har altid kortspillet Uno med i min taske!

Hvis du skulle beskrive dig selv med 3 ord ville det være: Jeg er en meget omsorgsfuld person, og det er vigtig for mig, at de mennesker, jeg har omkring mig, har det godt. Derudover bliver jeg kaldt for solskinspigen i familien, så jeg er smilende :D, og så er jeg også et rodehoved.

En restaurant/café du ville anbefale til andre: Som sagt har jeg boet på Nørrebro i noget tid nu, og mit go-to sted vil altid være Friheden.