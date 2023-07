Barselona: "Vi har altid haft mest succes med at style os selv, da vi hviler meget i vores egen stil."

Hvad betyder det for jer, at skulle optræde på Musik i Lejet?

En hel del! Rud kom her, da festivalen var helt ny. Rasmus har et familiesommerhus i Tisvilde, hvor han tilbringer meget tid. Vi husker bedst at være ude og bade med hele bandet efter vores seneste koncert på festivalen i 2018. Det er noget af det helt særlige ved Musik I Lejet, at havet er lige bag Strandscenen.

Har I en bestemt rutine eller et ritual sammen, inden I går på scenen?

Vi er ikke synderligt overtroiske, så der er ingen ritualer som sådan. Men vi plejer at lave et stort gruppekram og vende de gode ting, vi kan se frem til i koncerten.

Hvad skal I have på under dette års Musik i Lejet festival?

Rud har en sort Fred Perry polo og sorte bukser på. Rasmus skal have sine nye Maison Margiela bukser på for første gang, sammen med et bælte han købte i Helsinge. Ellers bare en secondhand skjorte og nogle guld Bikkembergs sneakers. Måske et par solbriller til!

Hvor finder I inspiration til jeres outfits?

Inspirationen kommer primært gennem snakke med vores søde kærester.

Hvordan præger I selv jeres stage looks?

Vi har altid haft mest succes med at style os selv, da vi hviler meget i vores egen stil. Rud finder tit en “uniform” forud for en tour, hvor det bærende element er en jakke. Rasmus’ varierer mere fra show til show, alt efter humør og hvad der lige optager ham.