Cathrine Raben Davidsen: “Jeg mærker andre mennesker meget stærkt.”

“Jeg er opmærksom på, at min indføling og empati er stærk. Det her med at kunne sætte sig i andre menneskers sted er et ud- gangspunkt for den måde, jeg er på, og den viser sig også i min kunst. Måske kan man tale om en form for ‘sjette sans’?

Måske min empati for, hvad jeg maler, er med til at give mine værker en ekstra dimension."

"Men igen – det er ikke noget, jeg kan bestemme over eller vide: Altså hvordan folk opfatter mine værker. Besjæling er et meget stærkt ord, men jeg tror, at jeg som kunstner er en form for transformator, som får alting til at fremstå på en anderledes måde. Nogle kunstnere arbejder mere med selve materialet, andre med sanser, andre med politik, og for andre igen handler det om æstetik og skønhed."