Hvilke råd har du, hvis man gerne vil have en mere miljøvenlig hverdag?

“Start med at observere de engangsting, du bruger i løbet af dagen. Det kan være alt fra to go-kopper, sugerør, plastikposer og plastflasker. De fleste af dem kan du erstatte med ting, du kan bruge igen og igen. Derefter bør du kigge din skraldespand igennem – det lyder ulækkert, men det hjælper at se, hvad du smider ud af emballage. Det er vildt at se, hvor meget der ryger derned, som du i virkeligheden sagtens kan styre udenom i hverdagen. Du kan starte med de små ting, som for eksempel at lave dine egne skønheds- og rengøringsprodukter – det er ret nemt at komme i gang med, og så bliver du fri for unødige kemikalier og emballage.”