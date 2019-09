Chris Pedersen og Lotte Freddie om mode og sex: I dag vender vi tilbage til 50’ernes idealer

Voksenmode, formsyede undergevandter og en evig frygt for at ende som ‘allemandspige’ holdt stramt om formerne.

Lotte Freddie “50’erne var på alle måder noble, men også bornerte, og det hele – for kvinder i hvert fald – handlede om at være en pæn pige. Jeg kan tydeligt huske min mor sidde der i lysstriben fra vinduet og højtideligt fortælle mig, at nu måtte jeg passe på ikke at blive en allemandspige. Dengang kunne unge piger – eller kvinder for den sags skyld – jo ikke bare udleve deres seksualitet. Alle var hunderædde for at blive gravide. Og det afspejlede sig selvfølgelig i tøjet. Vi var klædt som damer – ikke som fruer, for det var trods alt for drønkedeligt – men som små damer. Tækkelige, nydelige og noble i skørter, der gik et godt stykke ned under knæene.”

Chris Pedersen “Det konservative tøj – og undertøj for den sags skyld – holdt jo ikke bare sammen på formerne rent kropsmæssigt, og tro mig, der var ellers intet, der fik lov at blævre i de formsyede og stramtsiddende undergevandter. Tøjet holdt jo også sammen om samfundsordenen: om kernefamilien, om ægteskabet og om positionerne mellem kønnene. Mændene var maskuline. Kvinderne var ultrafeminine i Diors New Look. Og der fandtes heller ingen skelnen mellem ung og voksen mode. At opfatte unge som noget særligt er et slut-60’er-fænomen. De chikke, de velklædte, dem, der satte tonen rent modemæssigt, var kvinder i fyrrerne og halvtredserne. Den teenagekultur, der senere var med til at skubbe til den seksuelle revolution og dermed fundamentalt forandre moden, var kun lige begyndt at røre på sig.”