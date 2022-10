Hvad giver det dig, at udfolde dig kreativt?

"I og med at jeg aldrig har været god til at sidde på skolebænken, giver det mig enorm meget lykke, at jeg kan få lov til at leve af min hobby, som jeg altid har dyrket. Min kunst og det at få lov til at male hver dag giver mig enorm meget ro i mit meget overtænkende og nogle gange lidt skøre hoved, og jeg nyder det så meget, at jeg egentligt bare behøver min seng og mine kunstartikler. Det er virkelig min passion og samtidig min form for meditation og terapi, da jeg arbejder så meget alene, som jeg nu gør."

Kan man købe dine malerier?

Ja! De kan købes gennem min hjemmeside: daniellajonesart.com

Har du et godt tip til andre, der gerne vil begynde at male?

"Køb noget maling, et lærred, en god pensel og begynd. Jeg synes ikke, at man skal tænke for meget over det, inden man starter. Har man idéer til et maleri, skal man begynde med det samme! Og øvelse gør mester. Mal hver dag, hvis du har muligheden for det, og få alle dine idéer og udtryk ned på et kanvas. Det smukkeste ved kunst er, at der er ingen regler for, hvad der er det “korrekte” maleri."