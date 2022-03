Udramatisk virkelighed

Parret sidder i de bløde sofaer i deres lejlighed på allerøverste etage i indre by med udsigt over en endnu vinternøgen Kongens Have. Deres ældste datter, Kenya på 6 år, er netop afleveret i skole, og deres lille pige, Lelou på bare fire måneder, svæver over gulvet i en vugge fastgjort til loftet. Hun sover trygt og tungt i en blød puppe af økologisk bomuld. Mathilde Gøhler har haft base her siden foråret 2020, hvor hun og Remee flyttede fra deres villa på Strandvejen og samtidig fandt ud af, at de helt fundamentalt ikke kunne blive enige om, hvor de nu skulle slå rod.

De ville forskellige ting, havde forskellige behov og drømme og kunne ikke finde ud af at forene dem, før det gik op for dem, at det måske ikke nødvendigvis skulle ske under samme tag. De rykkede ind i lejligheden i byen og i en villa med udsigt til vandet i Vedbæk, hvor Remee også kunne huse sit studie, sine virksomheder og parrets fælles charity-fond My Foundation. Og stille, men sikkert, blev det klart, at det med at have to baser, men ét familieliv, var netop det, de havde brug for.

“Der var meget sladder og mange overskrifter, om at vi var flyttet fra hinanden, men virkeligheden var meget mindre dramatisk,” siger Mathilde Gøhler.

“Vi ville gerne være sammen, men vi havde virkelig brug for forskellige ting. Jeg havde fået nok af store huse og mørke, tomme villaveje. Jeg følte mig utryg og isoleret. Jeg ville gerne have noget mindre, og jeg ville ind til byen, mens Remee oplevede det som meget konfronterende. Han bliver hele tiden stoppet på gaden, og selvom folk gør det for at være søde, så er det svært hele tiden at være så synlig.”