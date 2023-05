Digteren: “Jeg er vant til, at min krop er til debat.”

Ensomhed

“Jeg begyndte for alvor at skrive, da jeg var 19 år. Jeg tror, det hang sammen med, at jeg gerne ville imponere en pige, men også med, at jeg følte en stor ensomhed inden i mig, som jeg manglede et sprog for. Jeg har altid været meget kreativ og har haft en stor trang til at fylde noget i verden, men det føles helt ærligt også, som om det skete lidt tilfældigt.”

En anderledes krop

“Jeg har altid interesseret mig for samspillet mellem vores kroppe og samfundet. Men det er klart, at det, at jeg har cerebral parese (et fysisk handicap, der blandt andet betyder, at jeg halter) og lever i en anderledes krop, også medfører, at jeg ser verden fra et lidt skævere sted end mange andre. Og samtidig er jeg vant til, at min krop altid har været til debat.”

“Lige nu har vi systematisk diskrimination af mennesker, der lever med handicaps i Danmark. Det gælder på alle niveauer og både ude i kommunerne, på arbejdsmarkedet og i folkeskolen. Og når det får lov til at ske igen og igen, uden at nogen for alvor gør noget, så tror jeg, det hænger sammen med vores syn på den handicappede krop som en krop, der er mindre værd, og som bare skal være taknemmelig for at være her. Den holdning synes jeg, at alle i vores velfærdsstat burde skamme sig over – og den vil jeg gerne ændre.”