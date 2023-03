Ejer af secondhand-butik i København: "Jeg solgte en taske på 10 minutter"

Helle Palner er stifter og ejer af secondhand-butikken FLOT, som åbnede på Gammel Kongevej 1. februar i år. Den lille FLOT(te) butik er indrette med fine farver på væggene – men det er ikke kun butikken, som er yderst fin. På hylderne finder du et udsøgt sortiment af designeritems, som Helle selv udvælger – og med hendes 27-års erfaring hos Group 88 ved Helle Palner et ting eller to om designeritems.

I butikken finder du alt fra Ganni til Chanel, og hun sælger også lækre skønhedsprodukter fra Amazing Space.

Hvad er du mest overrasket over, at du har solgt?

"Det var nok ikke så meget et item, jeg var overrasket over at sælge, men mere hvor hurtigt, det gik. Efter jeg lagde to Chanel-tasker op på butikkens Instagram, blev de solgt efter 10 minutter. Og det nyeste jeg har solgt er et par bukser fra Gucci."