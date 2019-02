Emma: “Jeg synes generelt, at kvinder opfører sig grimt over for hinanden”

Ditte Reffstrup, kreativ direktør i Ganni, spørger:

Du lever et liv i rampelyset. Hvis du skulle pege på noget, der er svært og udfordrende, eller noget, du har fortrudt – hvad ville det så være?

“Jeg har overhovedet ikke fortrudt en eneste ting i mit liv. Men det betyder ikke, at der ikke har været ting, der har været svære. Jeg synes ikke, det var let at blive mor, og jeg oplevede, at

især kvinder havde bestemte holdninger til, hvordan jeg skulle være det, og var enormt forargede over, at jeg tillod mig at sige, at jeg havde det svært med det i begyndelsen.

Det er en generel ting, der ærgrer og undrer mig. Jeg synes generelt, at det sker alt for ofte, at kvinder opfører sig grimt over for hinanden. De kalder hinanden for søstre og påstår, at de vil en hel masse sammen, men de forskellige feministiske fraktioner og generationer rakker i virkeligheden hinanden ned. De skændes og kan ikke respektere hinandens forskelle. Der er så meget vrede, misundelse og mangel på respekt kvinder imellem.

En af de sværeste ting ved at være i et forhold med en, der er ældre end mig selv, er det blik, jeg til tider kan blive mødt af fra ældre kvinder, fordi jeg er en ung kvinde, som har fundet sammen med en på deres alder. Ældre kvinder kan se sig rasende på yngre kvinder alene på grund af deres alder. Fordi de er dem med æggene, måske. Og yngre kvinder er konstant bange for, at andre kvinder er klogere, dygtigere eller sejere end dem. De har meget mere travlt med at være bange og fjendtlige end at tænke: ‘Hvor er den her kvinde smuk, hvor er hun dygtig, hende vil jeg lære at kende’.

På en måde virker det, som om der er så meget had mellem kvinder, som om vi er så vrede på hinanden, og at der er et skænderi kvinder imellem, som ikke er blevet taget endnu. Jeg tror også, at det er en af årsagerne til, at vi på nogle punkter ikke har rykket os specielt meget rent ligestillingsmæssigt de sidste 100 år, og det er derfor, Simone de Beauvoirs bog Det andet køn interesserer mig virkelig meget nu. Den er fra 1949, men stadig utroligt relevant. Tænk, hvis dele af kvindekampen også skal tages imellem kvinder. Tænk, hvis det også handler om noget så banalt som, at kvinder skal begynde at elske hinanden. Kvinder har kæmpet så meget, at det nogle gange kan virke, som om det har gjort, at de hader hinanden for det.”