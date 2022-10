En god dag med...

10:00

“En god dag for mig består også i at gå på arbejde. Jeg har typisk møder med nogle af de kunstnere, vi arbejder med, og planlægger udstillinger. Jeg elsker at fordybe mig i de forskellige kunstneres praksis – lige for tiden er jeg særligt optaget af Coline Marotta, som er en fransk kunstner bosat i København. Hun laver de her ret skønne, specifikke karakterer, som har et meget roligt udtryk: Hendes kunst handler om at vende blikket indad og skabe et rum for ro og refleksion.”