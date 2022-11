Galleriejer: Sådan starter du en kunstsamling

Om Anne Aarslands Galleri

“Jeg bruger mit hjem som et galleri - kunst og udstillinger integreres som en del af mit hjem. De fleste udstillinger ses i neutrale hvide rum, men hos mig er både sofa, bøger og andre private ting på en måde en del af udstillingen. Jeg tror, det giver en uhøjtidelig ramme omkring kunsten. For jeg viser mit hjem frem, og hvert enkelt værk er nøje udvalgt og håndplukket af mig. Det betyder også, at alle værker jeg udstiller, er værker, jeg selv ønsker i mit hjem. Det tror jeg også, der er mange af mine kunder, som finder en tryghed i. Det at finde kunst og nye kunstnere er både det sværeste og det sjoveste ved mit arbejde. Mit hjerte banker særligt for kunstnere på vej frem - måske de endda stadig er studerende på akademiet. Jeg elsker det stadie, hvor de stadig søger og eksperimenterer - derfor rummer mit galleri en del kunst fra nyere kunstnere.”

Hvis du skal give et par tips til, hvordan man begynder at samle på kunst, hvad skulle de så være?

“Begynde med at se på en masse kunst: gå på museer, gallerier og spørg løs. Få gerne nogle til at fortælle om det og vær åben overfor noget nyt. Måske kan du ikke lige se fidusen til at starte med. Find gerne en gallerist eller rådgiver, som du har tillid til og få dem til at præsentere dig for nogle kunstværker. Ofte er det også muligt at låne et værk med hjem. Det kan give en anden ro omkring beslutningen."

Hvordan ved man, om det, man køber, er en god investering?

“Det ved du aldrig. Du skal vælge et værk, fordi det taler til dig. MEN når det er sagt, må du selvfølgelig godt tjekke op på, hvad det er, du køber. Hvad har kunstneren i øvrigt lavet? Er det et ‘heldigt’ værk eller er det en kunstner, der vil noget generelt? Er der sammenhæng mellem pris og kunstnerens øvrige virke, dvs. udstillinger, uddannelse etc? Kunst kan være meget dyrt, så her skal der være en sammenhæng - har kunstneren udstillet på et museum, indgår kunstnerens værker i vigtige samlinger osv. Omvendt kan du sagtens investere i kunstnere, der endnu ikke har udstillet på museer, prisen skal bare matche det. Hvis værket har kostet 5.000 kr er det jo nok at du er glad for værket, men jeg vil stadig kigge efter, om det er en kunstner, der arbejder helhjertet og altså vil noget med sin kunst. Og hvem ved, måske er værket så en dag en hel del mere værd.”