Gannis PR direktør: "Min søster inspirerer mig til at være modig"

"Da jeg var i mine tidlige 20’ere, læste jeg retorik og arbejdede på et reklamebureau, hvor jeg havde rigtigt mange timer, samtidigt med at jeg også var fuldtidsstuderende. Jeg havde et stort ansvar på arbejdet, hvilket til tider var svært at afpasse med mit studie. Og pludselig dumpede jeg et fag på universitetet, hvilket aldrig var sket for mig tidligere, og klappen gik bare ned. Jeg hyperventilerede, ville melde mig ud af studiet og opsige mit job – jeg var helt ude af den. Jeg ringede selvfølgelig til Mina, som fik talt mig til ro – hun mente, jeg nok var ramt af lidt stress. Hvorefter hun forklarede mig, at jeg bare skulle tage en snak med min chef om situationen, som den var – at jeg simpelthen havde for meget om ørerne. Jeg kan huske, at jeg var bange for den her autoritære konfrontation, men Mina guidede mig ud fra sine egne erfaringer. Og min chef tog det enormt pænt og blev faktisk glad for, at jeg fortalte ham det.

Det var en meget lærerig oplevelse tidligt i mit arbejdsliv. Hun inspirerer mig til, at du ikke skal knække nakken på svære situationer, men i stedet lægge en plan for, hvordan du rejser dig igen fra en svær situation. Læringen ved dén oplevelse har jeg taget med videre i mit nuværende arbejdsliv. Jeg bruger den som et indre barometer for, hvornår tingene bliver for meget for mig. Mit arbejde og mit eget ambitionsniveau giver mig ofte en presset kalender, men med hjælp fra ‘mit indre barometer’ kan jeg bedre prioritere min tid og mine opgaver. Mina har også inspireret mig til, at det godt må gøre lidt ondt, når du skal arbejde dig op til næste trin."