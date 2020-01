Gestuz' Sanne Sehested: Dette sted er Københavns bedst bevarede hemmelighed

Hvilke steder i København er ellers værd at besøge?

“Jeg nyder at få en behandling hos Power Treatments på Gammel Kongevej. Her får jeg lov til at ligge stille, mens nogen tager sig af min hud. Følelsen bagefter er den bedste.

Derudover elsker jeg at besøge V1 Gallery. Det ligger i Kødbyen, som i sig selv er et skønt sted at gå rundt, og der er altid masser at opleve, når det kommer til kultur og gode spisesteder.”