Helena Christensen: “Vi skal trække det gode håndværk med ind i den nye tid”

Nu bliver jeres briller lanceret på det danske marked. Hvordan går jeres design i spænd med danske kvinders stil?

“Jeg tror slet ikke, vi tænker så langt og så kommercielt. Vi har kreeret noget, vi begge føler for, og så håber vi bare, at andre kvinder vil synes om det, for vores design kommer inde fra hjertet.

Hvis man står med et produkt i hånden med en historie og en ærlighed bag, så kan man føle det. Man skal ikke sætte et produkt ud i verden, hvis der ikke er en mening med det, for der er sgu så meget spild og masseproduktion derude.

Hele udviklingen omkring, hvordan små butikker, designere og kunstnere bliver skubbet ud af tidens grådighed er meget deprimerende. Det er vigtigt at bibeholde det gode håndværk og prøve at få folk til at elske det igen.”

Jeres design lægger sig smukt i forlængelse af den vintagebølge, der er skyllet ind over Danmark såvel som resten af verden, hvor man igen begynder at sætte pris på det gode håndværk …

“Det er så vigtigt at respektere og bibeholde håndværket. Jeg (Helena, red.) gik Dolce & Gabbanas Couture-show i Milano, og det var en virkelig følelsesmæssig oplevelse at sidde sammen med de ældre damer, der syr direkte på din krop. De sad i skyggen af oliventræerne og syede store rober, det var så smukt. Det står i skarp kontrast til en eller anden fabrik i Kina. Det er så vigtigt, at vi trækker det gode håndværk med ind i den nye tid.”