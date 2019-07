Henrik Bülow: ’Den gode stil lå ikke i mine kort’

Hvordan kom du til at arbejde med foto?

"Det var tilfældigt, at jeg kom til at arbejde med foto. Da jeg var yngre, havde jeg ikke de store ambitioner, andet end at sove længe, ryge fed og feste. Men fraværet af en god ven i min inderkreds, som var startet i fotograflære, fik mig til at indse, at der skulle gøres noget. Så efter en hurtig rundspørge i familien viste det sig, at min far kendte en pige, der var fotograf, Marianne Diers, som jeg så startede hos. Det var dog først flere år senere, jeg begyndte at tage mit fag alvorligt. Efter endt uddannelse som fagfotograf tog jeg til New York og arbejdede for Irving Penn (amerikansk anerkendt modefotograf, red.), og han åbnede min øjne. Først dér tog jeg det alvorligt."