Hvad er kvindelighed?

“I mit arbejde er jeg så heldig at møde mange forskellige kvindetyper, og det, der virkelig slår mig, er, at alle kvinder har hver deres historie, energi, former, bevægelse og skønhed. Kvindelighed for mig er at fejre det stærke fællesskab, men også at have det godt med sig selv. Det er at være selvsikker uden at være selvhøjtidelig.

I mit arbejde er jeg optaget af at fange forskellige stadier af kvindelivet. Jeg fotograferer ofte teenagere og gravide. Der er noget meget stærkt i disse stadier af overgange fra pige til kvinde og fra kvinde til mor. Lige meget hvilken kvinde jeg portrætterer, ønsker jeg at vise, hvor vild kvindekroppen er, og den styrke, kvinden har ved eksempelvis at kunne blive gravid og føde.

Jeg tænker tit på, at jeg lever i en god tid at være kvinde i. Mange muséer er begyndt at fokusere på kvindelige kunstnere, og med hele #MeToo-bevægelsen er der kommet fokus på nogle vigtige aspekter af kvindelivet. Også i modeverdenen ser jeg en bevægelse. I lang tid har mandlige fotografer siddet på de høje poster, men på det seneste er der kommet mange kvinder til, der tager ejerskab over portrætteringen af det kvindelige køn og den kvindelige seksualitet.

Til det er Instagram en god kanal, for her er der plads til at udforske kvindelighed. Jeg og rigtig mange andre fotografer bruger vores Instagram som en form for galleri, hvor vi kommenterer kvindelighed. Selvom vi ikke er i mål og mangler at #freethenipples, oplever jeg både på de sociale medier og i samfundet en stor begejstring over kvindelivet og kvindekroppens facetter.”