Hypet dansk brand satser på kvinderne

Hvilke kvindebrands er I vilde med?

Julius: “Jeg synes umiddelbart, at jeg kan lide forskellige brands for forskellige ting. Jeg er eksemplevis virkelig vild med den måde, Iris Van Herpen udtrykker sin historie på. Jeg er vild med Shayne Olivers sans og øje. Rei Kawakubo og Margiela har altid repræsenteret en fantastisk revolutionerende del af modeverdenen. Jeg har også en vis respekt for designere som Alexander Wang, der kan kommercialisere så meget på sine design. Men hvis jeg skal vælge ét specifikt brand, er det ultimative designerbrand i min optik Prada.”

Hvad er forskellen på at designe til mænd og kvinder?

Julius: “Der er flere skæringer og silhuetter, der kan fungere på kvinder. Kjoler, nederdele, korte toppe og så videre. Det gør det muligt at eksperimentere en smule mere.

Det har været en vildt lærerig process for mig, og det er virkelig gået op for mig, hvor forskellige størrelser og former vi alle sammen har. Når jeg designer til mænd, designer jeg mest bare ud fra mig selv og min egen størrelse, desværre ser jeg ikke helt så godt ud i pigetøjet, så det gør processen lidt længere at tilpasse hver en style.”