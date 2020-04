I en corona-tid: “Vi omlagde vores forretning til en webshop på bare 14 dage”

Hvad er status i jeres arbejdsliv og for Kyoto?

“Lige nu er det hele vendt på hovedet. Ikke siden jeg åbnede butikken for snart 20 år siden, har jeg lagt så mange timer i min forretning. Forskellen på dengang og nu er størrelsen på Kyoto og de mange flere opgaver.”

Hvordan har Kyoto måttet omstille sig?

“At gå fra en omsætning til ingen omsætning er et scenarie, ingen ønsker at stå i. Derfor måtte vi tænke ud af boksen for at skabe omsætning og dermed overlevelse.”

Hvilke nye tiltag har I søsat?

“Vi havde ikke nogen webshop, og derfor var det oplagt at kaste sig over den opgave. Vi omlagde vores forretning til en webshop på bare 14 dage. Et andet tiltag, vi har foretaget, er at tilbyde kunder mulighed for at være i butikken alene eller sammen med én anden som en slags privat session.”