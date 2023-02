Ida Karstoft: "Hvis ikke jeg er fodboldspiller, hvem er jeg så?"

Hvad har det krævet af dig, at komme dertil på den relativ korte tid?

“Det er jo relativt sent at starte som 20-årig til en ny sportsgren – jeg tror, jeg endte i holdsport, fordi jeg ikke var blevet præsenteret for andet. Jeg kan godt se nu, at jeg nok trives bedre i individuelt sport. Hver eneste træning handler om at forbedre mine resultater. På den måde er det meget givende at dyrke atletik.”

“Hvis du spørger min træner, handler det nok om min nysgerrighed. Jeg er altid frisk og veloplagt, når jeg møder ind. Derudover skader min genetik nok heller ikke. Det er mere en leg for mig at prøve nye øvelser. Jeg føler, jeg kan mærke fremgang for hver gang, hvilket gør, at jeg bliver sulten efter træningen.”