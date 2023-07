Ida Laurberg: "Det er enormt vigtigt for mig og min proces, at jeg kan skrive om lige det, jeg har lyst til"

Har du et hovedbudskab, du ønsker at belyse gennem din musik?

"Jeg tror ikke, jeg som sådan har et hovedbudskab med min musik – og hvis jeg har et lige nu, så ændrer det sig hele tiden. Jeg tror egentlig mere bare, at jeg prøver at skrive de sange, som jeg føler, jeg skal have ud af mig, og så forsøger jeg virkelig at forme dem på en måde, hvor så mange mennesker som muligt kan få noget ud af det og har lyst til at lytte til det."

"Det er enormt vigtigt for mig og min proces, at jeg kan skrive om lige det, jeg har lyst til og de ting, som jeg har oplevet. Men også at skrive dem så det kan ramme noget bredere. At en hel masse vidt forskellige mennesker føler sig set, hørt og forstået."

Din karriere startede i en tidlig alder – hvordan har det præget den artist, du er i dag?

"Det har selvfølgelig gjort, at der er en hel masse af min musik tilgængeligt, som jeg aldrig ville have udgivet i dag. Dermed har jeg også et bagkatalog, som stikker i alle mulige retninger, både i forhold til genre og sprog. Men jeg skal ikke kunne sige, om det havde været anderledes, hvis jeg var startet senere – for vi udvikler og ændrer os jo hele tiden resten af livet."