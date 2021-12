Ida-Sophia: "Jeg kan godt blive bange for, om nogen tænker, at jeg over-deler, og at jeg skal styre mig selv"

Hvorfor vælger du at dele dine dagbogsnotater, og hvad håber du på, at lytterne får ud af det?

"Egentlig er den her podcast et ret egoistisk projekt, fordi jeg selv får vildt meget ud af det. Jeg elsker at give noget af mig selv, fordi jeg føler, at jeg får dobbelt så meget igen. For mig er det helt vildt overvældende, når folk skriver til mig, at de for eksempel har forstået sig selv bedre eller kan føle sig mere almindelige i deres egne følelser, efter de har læst eller lyttet til noget, som jeg har lavet. Jeg elsker at mærke, at jeg kan gøre bare en lille bitte forskel for nogle mennesker. Og så er det også en måde at bearbejde mine egne følelser på. Jeg har fundet frem til – for eksempel gennem det radio og de podcast, som jeg tidlige har lavet – at hvis jeg taler højt om de følelser, som er en smule tabubelagte, så tager jeg på en måde ejerskab over dem, og det letter mit hjerte.

Men jeg håber selvfølgelig også, at dem, som lytter til podcasten, får noget ud af den. Først og fremmest håber jeg, at de kan få en eller anden form for afbræk ud af den – sådan en podcast synes jeg nemlig, at jeg selv har manglet. For selvom det kan være vildt fedt at lytte til gode og dybe samtaler, hvor man kan lære og føle en masse, så kan det være rart nogle gange bare at få sig et godt grin, fordi man måske kan genkende noget af det, der bliver sagt. Men jeg håber også, at dem, der lytter med, kan få en følelse af, hvor almindeligt det er at føle en hel masse ting i løbet af en dag, og at man aldrig nogensinde er alene om at have uoverskueligt mange følelser i sin krop. Så når jeg for eksempel fortæller om, at jeg har julefrokost-FOMO en lørdag aften, hvor jeg ligger hjemme på sofaen, og at jeg hader alle på Instagram, der hygger sig med deres venner til en julefrokost, så gør jeg det, for at dem, der lytter med, kan spejle sig i det og føle sig forstået, fordi det faktisk er meget normalt at have sådan nogle følelser og tanker.

Efter jeg begyndte at åbne op omkring mine følelser og mine ærlige tanker forskellige steder, er jeg ofte blevet spurgt, om det ikke er grænseoverskridende for mig. Og det er faktisk først efter, at jeg er begyndt at få det spørgsmål, at jeg er begyndt at tænke over, om det bare er mig, der har et forskruet billede af, hvor meget man skal dele af sig selv. Og jeg kan godt blive bange for, om nogen tænker, at jeg over-deler, og at jeg skal styre mig selv. Men jeg gør det alligevel, fordi jeg kan mærke, at det virkelig giver mening, og at der er nogle, som virkelig sætter pris på det og føler, at det gør en forskel for dem. Og jeg kan mærke, at jo mere jeg deler af mig selv, jo flere skriver til mig, at de er glade for, at jeg er så ærlig. Så det er det hele værd for mig."