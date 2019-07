Ilirida Krasniqi om bæredygtighed: ”Små tiltag kan gøre en forskel i det lange løb”

Hvordan kommer du rundt i byen?

”Mit fortrukne transportmiddel er helt klart at cykle. Da jeg flyttede til byen for seks år siden, cyklede jeg rundt overalt. Min cykel gik dog i stykker for et par år siden, og så røg jeg desværre ind i en ‘offentlig transport-fælde’, som jeg sad fast i alt for længe. Nu er jeg tilbage på cyklen igen. Det er bare den bedste og hurtigste form for transportmiddel her i København – og så er dét jo også miljøvenligt og bæredygtigt.”