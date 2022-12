Influentens bedste investering

Hun arbejder med PR og styling i eget konsulent-bureau. Hun er influent, og hun er smykkedesigner og alt det hænger jo fint sammen med, at hun er 'vild med at arbejde kreativt.' Smykkebrandet 'The Good Statement', blev fra starten en sikker succes hos Frederikke Thibergs influent-kollegaer - og vi elsker især hendes helt nye 'New curve Necklace' .

Frederikke Thiberg rejser meget, og derfor er hendes bedste investering også en eksklusiv kuffert - fordelt på mange rejser, bliver prisen også mere spiselig.

"Jeg har stor glæde af mine Rimowa kufferter. Jeg synes, de er smukt og tidsløst designet, og de holder længe. Kufferterne bruger jeg til alt - måske endnu en grund til at det er en god investering. Når det er sagt, er jeg glad for praktisk tøj og synes, det er sejt at mixe sporty og tech tøj med noget lidt pænere som min kufferter."