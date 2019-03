Er du konsekvent i den måde, du klæder dig på?

“Uanset om jeg skal på arbejde eller i byen, har jeg altid et afslappet udtryk. Jeg orker ikke at sidde i stramme jeans og høje hæle, når jeg skal flyve. Her er tracksuitet essentielt. Eller hvis jeg er på farten inde i byen, er det også sneakers, jeg foretrækker. Skal jeg i byen, er det derimod altid de høje hæle, som bliver hevet frem, og udtrykket er langt mere sexet. Der er altid en rød tråd mellem mine look, og jeg går altid efter at skabe en form for balance samtidig med kontraster. For eksempel kan min kjole og sko lyse vildt op, men så er min makeup og mit hår holdt naturligt.”

Har du en uniform, og hvordan ser den ud?

“Mit go to look, når jeg skal hurtigt ud ad døren, er et par højtaljede skinny jeans, en oversized crew neck-strik eller sweatshirt og en lang pels eller trenchcoat tilsat en stor oversized taske, flade ankelstøvler, sneakers eller højhælede sockbooties.”