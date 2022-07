1. “Læg din telefon fra dig, og tal med flere mennesker omkring dig. I taxaen, på flyet eller på caféen. Jeg bliver altid klogere, i bedre humør eller inspireret af at snakke med folk omkring mig. På min seneste flyvetur fra New York til Rumænien mødte jeg både Christina, der var på vej til Ukraine for at få sin ældre mor på 77 år ud af Kyiv, og finansmanden Tom fra Wall Street, der gerne ville diskutere mit syn på amerikansk politik som dansker. Et par dage senere i en lufthavn på vej til Berlin klokken 6 om morgenen mødte jeg rumænske André i kaffe-køen. Han var netop blevet tilbudt at blive chef for en IT-afdeling i Tyskland og var simpelthen så stolt af sig selv – at han som rumæner kunne blive chef for en hel afdeling i et andet land. Det er i mødet med nye mennesker, at du for alvor kan hente energi.”

2. “Du kan være hvem som helst i denne omgang er et digt af Dan Turell, der har fulgt mig i mange år. Det minder mig om, at jeg ikke er fastlåst i en bestemt rolle eller et særligt sted i livet, hverken privat eller på jobbet. Er du ikke tilfreds, har du magten til at ændre din situation, hvis du virkelig gerne vil og tør.”

3. “Stræb ikke efter, at alle partout skal kunne lide dig. Du bliver aldrig alles kop te, og det er fuldstændigt okay.”