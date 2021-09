Der gik kun en enkelt dag efter deres første møde, før Emili Sindlev og Mads Emil Møller indgik en form for pagt. Deres forelskelse var kun deres. Den skulle ikke deles. Ikke med de flere hundrede tusinde Instagramfølgere, de to på det tidspunkt havde tilsammen. Og ikke med den lille, men tætvævede klike af influencere, stylister, designere og modeller, der udgør den københavnske modescenes inderkreds – og hvor rygter om nye romancer og fallerede forhold løber hurtigt. Emili Sindlev og Mads Emil Møller, der ellers begge driver deres respektive karrierer gennem en meget synlig tilstedeværelse på sociale medier, havde brug for noget så SoMe-sjældent som usynlighed.

De indgik pagten over en kop kaffe en tidlig formiddag i Emili Sindlevs køkken i indre by. Hun var usminket med nyvasket hår. Han havde ringet et par minutter i forvejen og spurgt, om han måtte komme forbi. For lige at sige hej, havde han sagt. I virkeligheden handlede det om, at de havde brug for at finde ud af, om det, de havde mærket aftenen før til et afterparty ved Copenhagen Fashion Week, også kunne leve uden for dansegulvet og i dagslys. Det kunne det. De havde lige akkurat en time i hinandens selskab, før Emili Sindlev skulle afsted mod lufthavnen og en rejse til de franske alper. Men selvom intet blev sagt direkte, faldt det hele alligevel på plads lige der i det lille køkken: De skulle se hinanden.

De var alligevel allerede alt for forelskede til at lade være. Men de skulle ses i hemmelighed.

I dag har de to været kærester i snart tre år. De er netop flyttet ind i deres andet fælles hjem. En stor og nyistandsat lejlighed med udsigt til Kongens Have i København; centralt placeret i den by, som de begge anser for deres base, selvom deres respektive karrierer ellers ofte trækker dem langt ud over landets grænser. Emili Sindlev som en af landets største influencere med en Instagramskare på over en halv million følgere og Mads Emil Møller som dj, stylist og modekonsulent med et bredt, internationalt kundegrundlag.