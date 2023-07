Kunstneren: “Hjemme hos mig er spejle portaler til drømme”

“I mit atelier hænger et stort rundt spejl, som er skabt ud fra en barnlig drøm om at kigge op i Mælkevejen, mens du samtidig går om bord på månen. Spejle har de her magiske kvaliteter: De bringer det naturlige lys indenfor, når solen skinner, og forsvinder, når natten falder på. De gør den, der kigger, til en del af værket, og gør rummet foranderligt, afhængigt af tidspunktet på dagen. De skaber illusioner ved at få rummet til at virke større, og for mig bliver de her runde kighuller en slags portal, jeg kan suse ind ad. Og drømme mig væk i.”

“Det var dét, som i sin tid tiltrak mig, da jeg studerede og boede på et lillebitte kollegieværelse. Hvordan kunne jeg vække mine 18 kvadrameter til live med få midler? På den ene væg malede jeg et stort billede ved hjælp af en projektor. På den modsatte hængte jeg et stort spejl.”