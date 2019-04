Liv Winther: Jeg foretrækker guld fremfor underspillet luksus

Hvad er din foretrukne accessory?

“Jeg elsker, hvad en taske kan gøre ved et outfit. Jeg går i ret klas- sisk tøj, og så er det fedt at skrue det hele lidt op med en taske, der larmer og blinker lidt.”

Følger dine køb af accessories trends eller din personlige smag?

“Jeg vil sige, at de følger min personlige smag, men jeg kan da se, at farverne på mine tasker har fulgt moden. Det startede med logoer for 12-14 år siden, så blev de sorte og rockede, derefter mere farverige, og nu tror jeg, at jeg skal lidt tilbage til alt det sorte.”

Hvorfor er accessories vigtige?

“Det er jo en kliché, men der er da ikke noget bedre end jeans, en hvid T-shirt og en smuk taske.”