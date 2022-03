Livstegn: Når livet sætter sine spor på kroppen

Læs blandt andet interviewet med studerende Viola Mukiibi på 28 år, som i dag bærer på de ar, hun fik som 19-årig efter at være blevet påkørt af en bil. Og selvom hun stadig kæmper med at acceptere arrene som en del af sig selv, ville hun ikke være dem foruden: De er et vidnesbyrd om, hvad hun har været igennem, og det løfte, hun gav sig selv hospitalssengen efter den fatale ulykke. Det kan du læse mere om her.