LuisaViaRoma udvider med nyt bæredygtighedskoncept: "Vi kan opnå en stor forandring, hvis modevirksomheder virkelig engagerer sig og tager ansvar for deres produktion"

Hvad har inspireret jer til at indgå dette samarbejde?

"Jeg tror på, at mode skal være tiltalende, unik og med en transparent produktion, der tager hensyn til de mennesker, der står bag hvert item. Det er det, der gør et brand specielt og værdifuldt.

Jeg forsøger altid at sætte mig i kundens position og reflektere over, hvad jeg gerne selv ville tilbydes som kunde. Jeg ville elske at finde unikke items med en god energi, der respekterer planeten og min krop, fordi der ikke er blevet anvendt risikable kemikalier, og at de mennesker, der har skabt et item, er blevet respekteret. At have muligheden for at finde nogle items, som jeg vil være glad for at have i mit klædeskab i mange år fremover – et item, der får mig til at føle mig speciel på grund af den høje kvalitet, designet, omsorgen og kærligheden.

Da jeg opdagede Frankremme og mødte Frank for et par år siden, kunne jeg godt lide kvaliteten af hans kjoler. Jeg var overrasket over, at materialer af så høj kvalitet var upcycled, deraf ingen ny produktion, og jeg dykkede dybere ned i at kende detaljerne omkring kurateringen af de upcyclede højkvalitetsstoffer, designet og respekten samt promoveringen af de kvinder, der står bag produktionen.

Der var mange positive aspekter ved brandet: kvalitet, produktion, respekt for mennesker, miljø og den kærligheden, der var lagt i designet af hvert eneste item. Det er et meget værdifuldt brand at samarbejde med for LVRSustainable grundet sammenhængen mellem bæredygtighed, kvalitet og design. Jeg synes, det er fantastisk, at kunder med interesse for mode og luksuriøse items kan finde bæredygtige items, der vil holde i mange år fremover, og som med garanti vil føje værdi til deres garderober."

Hvordan kan samarbejdet mellem Frankremme og LVRSustainable bidrage til en mere bæredygtig shoppingoplevelse?

"LVRSustainable når ud til 130 lande rundt omkring i verden og kommunikerer på 10 forskellige sprog. Vi har derfor mulighed for at informere et stort publikum og vise bæredygtige brands såsom Frankremme, hvilket er virkelig kraftfuldt, fordi det hjælper kunderne til at blive mere bevidste omkring det, der ligger bag enhver produktion og ethvert item, som de køber, og giver dem mulighed for at finde og købe fra fantastiske brands.

Jeg tror på, at information, transparens og promovering af de positive virksomheder – i samarbejde med kundens valg om at købe disse unikke og ansvarligt producerede varer – vil bidrage til en mere bæredygtig shoppingoplevelse."

Hvor meget ansvar mener du, at modeindustrien bærer, for at vi får skabt en mere klimavenlig verden?

"MEGET, modeindustrien har en enormt stor indvirkning på miljøet. Vi kan opnå en stor forandring, hvis modefirmaer virkelig engager sig og tager ansvar for deres produktion, deres indflydelse på planeten og samfundet samt deler information for at hjælpe med at vejlede kunderne. På den anden side er der så kunderne, der skal handle og støtte bæredygtig mode for at ændre industrien og kræve mere information og transparens, og bestemt også regeringerne, som skal skabe flere målsætninger og incitamenter."

