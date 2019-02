“Det er bedre at være alt for nogen, end noget for enhver smag”

Marimekkos nye kampagne udforsker det at turde. Har du et godt råd til, hvordan man finder modet til at omfavne sit sande jeg?

“Jeg tror, at nøglen er at hvile I dig selv, frem for at søge bekræftelse hos andre. Du kan ikke garantere, at andre vil synes om dig eller elske det, du har på – men hvis du gør det, du elsker, uden frygt for bekræftelse, vil du opnå en selvtilfredshed, som ikke kun vil medføre glæde, men også inspirere folk omkring dig.

For eksempel elsker jeg at klæde mig dristigt – og endda lidt skørt – fordi det er overraskende. Det er ikke alles kop te, men når nogen på toget siger, at mit outfit gør dem i godt humør, så er det tilfredsstillende, fordi det netop er dén person, som jeg håbede på at inspirere! Det er bedre at være alt for nogen, end at være noget for enhver smag. At være unik er en modig kvalitet.”

Hvilken form for påklædning vil du gerne se mere af blandt kvinder?

“Altid mere farve! Og en stilsans, som ikke drejer sig om kropsidealer.”

Vil du dele dit bedste stiltip?

“Jeg hører ofte nogen sige ‘det ville aldrig klæde mig’, når det kommer til stil – men sandheden er, at du kan bære hvad som helst, du skal bare tro på det. Vi laver vores egne regler.”