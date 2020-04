Mette lever af sin hobby og inspirerer dagligt 276.000 følgere på Instagram

Hvorfor valgte du at starte PetiteKnit?

“Jeg har altid strikket. Og drømt om at have egen virksomhed. Jeg startede PetiteKnit for fire-fem år siden, da jeg fornemmede, at der var et marked for mine opskrifter. Det var den kreative energi, der drev mig, og det er det stadig i dag. Jeg ønskede at skabe et inspirerende univers af strik til både kvinder og børn – og lidt mænd.”

Hvorfor tror du, at det er blevet så moderne at strikke?

“Jeg tror, at det dels har noget at gøre med, at strik også er meget moderne i fashionindustrien. Og så tror jeg også, at det passer godt ind i tidens ånd, hvor man søger nærvær, ro og bæredygtighed. Her passer strik godt ind.”