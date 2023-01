Modeekspert gennem årtier: "Jeg elsker at genbruge min garderobe"

Hvad er dit bedste tip til en ‘ansvarlig’ garderobe?

"Vi er jo alle påvirket af klima-problematikken og den store ubalance i verden. Derfor er en god blanding af vintage og nyt mere rigtigt, mere personligt og interessant."

"En ansvarlig garderobe 2023 handler for mig om at bringe klima-nerven frem og i øvrigt være klædt på ubesværet vis, hvor tøjet afspejler ens personlighed og holdninger (naturligvis bør vi klæde os på i forhold til lejligheden og den angivne dress-code)."

"Fremtidens mode vil endnu mere handle om god stil og god smag alene, og ikke så meget om trends – vi vil købe tøjet fra brands, som gør sig umage med at være bæredygtige."

"God smag og høj livskvalitet er subjektiv, men det har altid været forbundet med dannelse samt en ansvarsfuld og troværdig attitude – og dette vil jeg anbefale at tænke på, når man bruger sine ressourcer på tøj i 2023 og fremover."

"Derudover er lidt men lækkert altid vinderen hos mig – når det gælder alt. Et desperat forsøg på at være trendy er helt u-trendy, ligesom et sæsonpræget indkøb af komplette looks med logo på panden ikke tilhører tidens ånd."

"Statementet 'IYKYK' (if you know, you know) har faktisk været en inspiration for en del logo-lovers til at give slip på deres logo-afhængighed – at købe det seneste af det allerdyreste hele tiden blot for at afspejle ens bank-konto er vulgært og helt OFF.

Giv istedet dine gamle, tidløse favoritter en ny chance og tilføj noget nyt, når behovet for et fornyet udtryk trænger sig på – eller send det hele ud til genbrugsforretninger og velgørenhed, så det kan være til glæde for andre."

Hvad vil du gerne købe på udsalg og hvorfor?

“Under januarudsalget kigger jeg blot på homewear hos Georg Jensen og på porcelæn hos Royal Copenhagen – ligesom jeg går til boghandlen, hvor jeg browser i timevis og helst med beroligende musik i ørene.”

“Formatet på udsalg af tøj er desværre blevet helt forvrænget, da udsalgsskiltene næsten står fremme året rundt. Det er tankevækkende og bizart. Under udsalget oplever man tydeligt, at mange modebrands stadigvæk overproducerer massivt, og dette er uforsvarligt for alle parter – og især for vores planet.”