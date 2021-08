MØ: “Det var et kæmpe nederlag at anerkende, at jeg ikke kan alt”

Artiklen er lavet i samarbejde med Hugo Boss.

Det var på en forårsdag tilbage i maj, at MØ – efter halvandet års tavshed på musikfronten – postede et Instagram-opslag om, at hendes nye single, Live to Survive, var sendt ud i æteren.

“Jeg håber, at I vil danse til den og føle jer empowered med al jeres sårbarhed, styrke, skønhed og fejl og huske, at livet er en konstant dans med op- og nedture,” skrev hun i opslaget, der fik flere end 400 af hendes fans fra nær og fjern til tasterne i ren begejstring over, at MØ – der også går under det borgerlige navn Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen – endelig var vendt tilbage til musikscenen, efter der intet nyt var at høre fra den danske musiker i kølvandet på singlen On & On fra 2019.

“Det er en sang, der handler om at ruske op i sig selv efter en dårlig periode og et dårligt forhold til noget, som var usundt for én. Også om at finde sig selv igen og at finde en styrke i sit nederlag,” siger MØ over en Zoom-forbindelse i slutningen af juli.

Anledningen er, at hun netop har indgået i et samarbejde med HUGO, Hugo Louder – en kampagne, hvor det tyske brand samarbejder med unge musikere (foruden MØ blandt andre R&B-sangeren Rola og hiphop-artisten Rejjie Snow) om at sætte fokus på en række forskellige sociale og kulturelle emner – herunder lighed, diversitet, mentalt helbred og LGBTQ+-rettigheder.