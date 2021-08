Moeisha Aden: “Find et sprog for din kamp”

Hør MIt bedste råd med Moeisha Aden her.

“Som pige eller kvinde skylder du ikke nogen noget som helst. Om det er tale om familie, venner, arbejde, kærlighedsrelationer, søskende - du er ikke forpligtet af noget andet end det, du har lyst til.”

“Husk, at det desværre ikke er alle, der modtager deres mors ubetingede kærlighed. Det skal vi som kvinder være opmærksomme på og forholde os til. Jeg ser ofte i LGBT+-miljøet, at det kan komme som et chok for mange, når de oplever, at deres forældres kærlighed er betinget af en bestemt seksualitet eller køn.”

“Hvis en relation er giftig for dig, så er det nogle gange bedre at cutte den end at blive. For en giftig relation kan forhindre dig i at komme videre.”

“Transition kan føre smerte med sig undervejs, men det er ofte det værd. Jeg har taget virkelig mange kampe for at komme hertil i forhold til kønsskifte, navneforandring og så videre. Det har været hårdt og krævet meget, men jeg er aldrig i tvivl om, at det var det hele værd.”

“Find et sprog for dine følelser. Det gælder både for religion, køn, kærlighed, familie, arbejde og seksualitet. Jeg har især fundet sprog for mine følelser ved at se Oprah Winfrey og lytte til musik – gerne gospel, country, blues og soul. Genrer, hvor der er kæmpe følelser på spil, som jeg ikke nødvendigvis har oplevet, men pludselig kan genkende i situationer.”

“I forlængelse af mit råd om at finde et sprog for dine følelser, er det også vigtigt at finde et sprog for din kamp. Eksempelvis kan det som LGBT+-person hjælpe at have et ordforråd klar, når du springer ud. Er du bøsse, er du homoseksuel, er du biseksuel, er du transkønnet – der er forskel, og derfor er det godt at have fundet frem til, inden du står i sårbare situationer eller overfor folk, der ikke er enig med dig. Research på de modargumenter, du kan møde, så står du stærkere.”

“Tænk på dig selv som et individ frem for at føle forpligtigelse af fællesskabet – for hvis du er i skabet og er ulykkelig, hvem gavner det så? Når du gør dig fri, vil du ofte opleve, hvordan der opstår nye fællesskaber, hvor du kan være den, du er.”

“Det skal nok gå. Det råd ville jeg gerne selv have fået som ung. At det kunne lade sig gøre at være sort, muslim og leve sit liv som transkvinde. I dag giver jeg altid rådet videre til de unge, jeg møder i mit arbejde og liv, og som måske selv står i samme situation og har brug for nogle at spejle sig i.”